Vomberg Frigyes veszélyzónába került a Dancing with the Stars legutóbbi adásában, de végül Hosszú Katinkáék számára ért véget a műsor. A Séfek Séfe sztárja másnap egy Facebook-bejegyzésben reagált az őt és teljesítményét ért, meglehetősen szókimondó kritikákra, kiemelve, mennyire hiányzik a tisztelet ezekból a hozzászólásokból.

Az én korosztályom is él még, létezik, és igen is szeretnénk élni, és nem lehajtott fejjel osonni. Nem kell lenyuggerezni, nem kell kisöpörni, hisz nekünk is jogunk van még megélni dolgokat, belekezdeni új kihívásokba, és buzdítani másokat is erre