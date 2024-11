Mint mondja, az lenne ám a „pusztulj, gurulj!”.

Balogh Tamásné Eszter volt a Séfek séfe idei évadának egyik olyan versenyzője, aki adásról adásra alaposan felkavarta maga körül az állóvizet. Jaj volt annak, aki valamiért kipécézte őt magának, vagy valamilyen megjegyzést tett rá vagy főztjére, hiszen a biztosítási szakmában ténykedő 29 éves nő elég éles nyelvű, sosem hagyta magát. Elmondható róla az is, hogy a séfjelöltek leginkább őt akarták a konyhán kívül tudni, Balogh Tamásné azonban újra és újra visszatért.

A kieséstől először az mentette meg, hogy Ördög Nóra felajánlotta neki: ha séfkabátot cserél, azaz a fekete csapatból a kékekhez átmegy, folytathatja a versenyt a Séfek séfe 2024 fődíjáért. A többi versenyző gyomra ezt nehezen vette be, Balogh Tamásné azonban a rákövetkező versenynapon az egyéni főzéstől is megmenekült, hiszen lekaparta Jackpotot. Bár a biztos kiesést néhány adással később ő sem tudta elkerülni, a versenyzők legnagyobb megdöbbenésére újra visszatért, akár a Terminátor 1984-ben, ám akkor immár csupán egy rövid időre, segítőként, beszólásait és bohóckodását azonban nem felejtette otthon.

Balogh Tamásnéról, aki sokáig Csurgón élt, azt azonban kevesen tudják, hogy a biztosítások kötése előtt zenei karriert egyengetett: Melodi Eszter néven a BP TV képernyőjén is szerepelt aSéfek séfeelőtt , mondván, valamiből meg kellett élnie. Mint kiderült, a gasztroreality-be egyébként nem is jelentkezett.

„Pontosan emlékszem, tavaly október hatodikára, mert éppen a főnököm születésnapját ünnepeltük, amikor csörgött a telefonom és egy hölgy közölte velem, hogy fogadták a jelentkezésemet a Séfek Séfébe, és be kellene fáradnom egy főzésre. Én otthagytam csapot, papot és még a főnökömnek sütött sajttortát is a hónom alá csaptam. Nagyon izgatott ez a lehetőség és még azzal sem sokat foglalkoztam, hogy egyébként én nem jelentkeztem a műsorba. Lehet, hogy egy barátom szeretett volna megviccelni, de engem nem olyan fából faragtak, hogy nemet mondjak egy ilyen lehetőségre, és mennyire igazam lett” – mesélte a Borsnak a 29 éves nő, aki további tévéműsorokat vállalna el.

Szeretnék nem egynyári híresség lenni, így igyekszem megragadni a siker grabancát és új és újabb arcaimat megmutatni a nézőknek. Abban bízom, hogy szerepelhetek még műsorokban. Nagy vágyam például, hogy Paprika Dorinával részt vegyek az Ázsia Expresszben. Az lenne ám a pusztulj, gurulj! De a zenei karrieremet is szeretném újra feléleszteni. Most azon ügyködök, hogy szülessenek dalaim és a TikTok oldalamat is szeretném fejleszteni