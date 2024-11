A műsorvezető frappánsan reagált egy, a külsejére tett megjegyzésre.

Fotó: YouTube

Ördög Nóra volt a Mivanaveled Show című műsor legutóbbi vendége, amelynek két házigazdája, Turai Barnabás és Pajor Kristóf mindent igyekezett megtenni annak érdekében, hogy széttrollkodják a műsorvezetőnőt a kevesebb mint nyolc perces adásban. A TV2 műsorvezetőjének többek között például azt is végig kellett néznie, hogy Pajor széttépi egyik korábban kiadott könyvét, s néhány lapját meg is csócsálja, de abszurd kérdésekkel is bombázták őt, ám semmivel sem tudták zavarba hozni.

Ördög rögtön az adás elején egy, a külsejére tett rosszindulatú megjegyzésre is reagált, majd a neve miatt Pajorék poénból egy ördögűzőt is vendégül hívtak.

Tíz éve vagyok képzeljétek el TV2-s. Tehát szerintem, ha az RTL-nél maradok, ez alatt a tíz év alatt egyébként is megcsúnyultam volna

– jegyezte meg a 43 éves tévés, akit sokan a TV2 másik arcához, Lékai-Kiss Ramónához hasonlítanak. Pajor legalábbis odaszúrta, hogy vannak, akik azt mondják, hogy Lékai-Kisshez képest ő „még csak nem is jó csaj”.

Idősebb is vagyok Raminál jó néhány évvel. A smink az nagyon sokat tud segíteni, ahogy öregszem ezzel sokat tudok még javítani, de például ma alig raktam sminket, pont ezért, hogy lássátok, milyen vagyok

– vágott vissza a műsorvezetőnő, aki vette a poént és végig tűrte a Mivanaveled Show savazását, sőt: a végén ő kezdte ki Turait és Pajort. Ördög egyébként azt is elárulta, mennyi pénzért engedné, hogy gyerekei WC-papír reklámban szerepeljenek.

(via nlc)