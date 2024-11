DJ Jauriék 5 099 672 forintot nyertek, de már nem alkotnak egy párt.

Csütörtök este kiderült, hogy a Nyerő Páros nyolcadik évadát DJ Jauri, azaz Győrfi Márton és párja, Berényi Dorina nyerték, ráadásul nem is akárhogyan. Az RTL műsorának történetében ugyanis először alakult ki szavazategyenlőség, vagyis a versenyből kiesett párosok egyenlő arányban szavaztak mindkét finalistára, azaz Jauriékra, valamint Simon Attilára és Simon Erikára az utolsó szimpátiaszavazáson. Emiatt történt, hogy a játék során összegyűjtött pénzösszeg döntött a fináléban.

A lemezlovas és kedvese az utolsó játékon rengeteg pénzt gyűjtött: Jauriék egyenlege 4 029 672 forinton állt a kipecázós, kérdezz-felelek feladat előtt, ám végül 5 099 672 forintot vihettek haza. Mint kiderült, a szerelmesek már a forgatás elején megegyeztek, hogy ha nyernek, egyenlően elosztják a pénzt, vagyis fejenként valamivel több mint két és fél millió forinttal lettek gazdagabbak.

– árulta el a story.hu-nak Jauri, akinek párja, Dorina is döntött már a nyeremény rá eső részének sorsáról.

Azt terveztük, hogy egy közös hosszabb vakációra megyünk el belőle, de Marci épp egy kis lakás felújítása előtt áll, úgyhogy az ő része már a bútorokra el fog menni. Én ezt az összeget inkább egy jól kamatozó számlába fogom betenni, már több ilyen számlám is van, amire a nyugdíjas évekre gyűjtök, vagy majd a jövőbeli gyerekeknek adom

– mesélte Berényi Dorina.

Az RTL-en csak csütörtök este adták le a döntőt, a rajongókat ezért is érte arculcsapásként, hogy Jauriék pénteken az RTL Reggeliben arról beszéltek, hogy már nincsenek együtt. Szakításukat a DJ azzal indokolta, hogy a győzelem után pár hétig még tartott a győzelmi mámor és a lila köd, ám utána újra szembesülniük kellett azzal, hogy régi problémáik nem oldódtak meg csak úgy a játékban.

Dorina akarta, hogy a szakításról csak a döntőt követően számoljanak be, Jauri szerint azonban nagyon visszás, hogy a győzelem után véget ért a románc.

Egy szakítás nyilván mindenkit megvisel, ez mindenkinek egy gyászfolyamat. Az, hogy ezt nem tudtuk privátban végigvinni… nekünk ez most nem annyira jut ki. Nem ezt terveztük. Senki nem úgy megy be a Nyerő Párosba, hogy utána szakítani fog a párjával. […] Mi nem vagyunk David és Victoria Beckham, hogy kiposztoljuk fekete-fehér fotókkal, hogy szakítottunk. Nem online akartuk elmondani, hanem személyesen valahol. Tudják a barátaink, a közeli ismerőseink és a játékosok is, de nem vertük nagy dobra, ez magánügy, ez a mi dolgunk