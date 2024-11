Nemrég ünnepelte a születésnapját, ezért kapott kollégáitól a Mokkában egy tortát.

Iszak Eszter néhány hónap kihagyás után a minap visszatért szülési szabadságáról, s újra vezette a TV2 Mokka című reggeli műsorát. A tévés nyáron adott életet első gyermekének, akinek férjével, Gyurta Dániellel a Mirabella nevet választották, ám mostanra elérkezettnek látta az időt arra, hogy heti egy napra visszatérjen a munkába, a csöppséget így csupán néhány órára bízza másra.

Kollégái a jelek szerint nagyon örültek Iszak Eszter visszatérésének. Ez látszik azon is, hogy meglepték. Mivel a műsorvezettő a napokban, pontosabban november 8-án ünnepelte a születésnapját, tévés kollégái egy tortával is kedveskedtek neki, jóllehet a kedvességbe egy kis baki is csúszott, megfelelő gyertyákat ugyanis nem találtak. Iszak ezt a jelek szerint cseppet sem bánta.

Mostantól heti egyszer újra találkozhattok velem a Mokkában. Mivel nemrég volt a szülinapom, a munkatársaimtól kaptam egy gyönyörű csokrot és egy finom tortát és mivel csak egy 8-as és egy 0-ás gyertya volt a stúdióban, Gergő és Csabi kollégám faragtak nekem belőle egyet az aktuális korommal. Ti minek látjátok a számot?

– kérdezett rá követőinél a tévés, akinek kommentben többen azt írták, a 32-es vagy a 23-as számot látják a tortán, a műsorvezetőnő azonban már a 37-et töltötte.