Az énekesnő sem hagyta szó nélkül a dolgot.

Futótűzként kezdett el terjedni a TikTokon egy rövid felvétel, amelyet Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence ihletett. A videón két lány látható, akik a jelek szerint halloweenkor az énekesnőnek és a hivatásos néptáncosnak öltöztek be. Jelmezüket egyrészt a táncoséhoz hasonló kalap és kerek napszemüveg, másrészt a tetoválások és az erős smink tette teljessé amellett, hogy a Tóth Gabinak öltözött lány az énekesnő SzívbeEmelő című dalára tátog. Pózolásuk ráadásul a Dancing with the Stars-t idézi.

A két lánynak sikerült ezzel megtévesztenie több TikTok-felhasználót is, kommentben legalábbis többen megjegyezték, hogy elsőre azt hitték, Tóth Gabiékat látják. A videó az énekesnőhöz is eljutott, aki kommentben reagált.

Azt hittem mi vagyunk Babája. @Máté Bence Papp Imádom

– szólt hozzá az énekesnő a 20 másodperces videóhoz, amelyet eddig több mint 150 ezren tekintettek meg.

Tóth Gabi egyébként nem először ihlet TikTok-videót: amikor megjelent az Átkozott nyár című dala, az egyik felhasználó átköltötte azt, ráadásul úgy, mintha a kutyája énekelne egy kis jutalomfalatért.

(via Ripost)