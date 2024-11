Ismét Vomberg Frigyes egyik tanítványa győzött.

Bár maga sem hitte volna, szenzációs véghajrában végül a piros csapatot erősítő Szántó Szabolcs nyerte meg a Séfek séfe hatodik évadát, amely most pénteken ért véget. A TV2 gasztrorealityjének izgalmas fináléjában a zsűrinek nem volt egyszerű dolga, s végül egyetlen szavazaton múlott a győzelem, ezért az értékesítő és szakács alig akart hinni a fülének, amikor Ördög Nóra kimondta a nevét.

A döntőbe egyébként Krausz Gábortól Fülöp Zoltán, Wolf András mezőnyéből pedig Horváth Dániel került be, akikre kétórás izzasztó munka várt, és akiket három fogásos menüjük elkészítésében korábbi csapattársaik segítették. A Séfek Séfe fődíjáról neves vidéki éttermek séfjei döntöttek, név szerint: Macsinka János, Dudás Szabolcs, Thür Ádám, Czucz Péter, Tarlósi Kornél, Ruprecht László és Tóth Dávid.

A Séfek séfe indulása óta így negyedszerre állhatott a dobogó legfelső fokára Vomberg Frigyes versenyzője, aki hosszú menetelést követően elnyerhettea 10 millió forintos fődíjat, és a 2 hetes franciaországi szakmai továbbképzést, a világ egyik legnívósabb séf iskolájában.

„Egyszerűen nem hittem el, mikor Nóri kimondta a nevemet. Eszméletlenül meglepődtem, nem gondoltam, hogy ez megtörténhet. Talán a legnehezebb dolog az elmúlt 5 hétben saját magam legyőzése volt. Alapanyagban a tengeri pók jelentette a legnagyobb kihívást, viszont ott is talán, ha jobban tudok uralkodni magamon és higgadtabban átgondolni, nem lett volna probléma. Fricivel a közös munka szenzációs, a legjobb szakembernek tartom őt. Nagyon örülök, hogy hozzá kerültem, az én személyiségemnek kell egy ilyen vezető, aki, ha kell nagyon szigorú, de, ha kell megdicsér és hasznos tanácsokkal lát el” – mondta el a TV2 közleményében a hatodik évad győztese.

Szántó a Borsnak elárulta, mire költi 10 milliós főnyereményét.

Eredetileg egy saját street food-dal szerettem volna visszatérni, de úgy alakult, hogy ez azóta már megvalósult saját erőforrásból, így a nyereményt egyrészt üzleti célokra szeretném fordítani. Másrészt jótékonykodni is szeretnék, már tervben is van egy jótékonysági főzés, ahol rászoruló családoknak főzünk majd. Szeretném kiegyenlíteni a karmámat és egyébként is nagyon szeretek segíteni az embereknek. A szakmai továbbképzést már nagyon várom, óriási lehetőség nekem, ráadásul, többször is jártam már Franciaországban, de mindig csak átutazóban voltam, nem láttam igazán, szeretném ezúttal jobban megnézni.