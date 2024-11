Fotó: TV2

Nem túlzás azt állítani, hogy az egész ország a Dancing with the Stars ma esti élő adását várja, hiszen a minap kiderült, hogy az egyik profi táncos, Andrei Mangra, vagyis Szabó Zsófi partnere verekedésbe keveredett egy V. kerületi lakásban, melynek következtében komoly sérüléseket, köztük fejsérülést szenvedett, emiatt kórházba szállították. Az incidens a produkciójukat is veszélybe sodorta, Andrei Mangra feltehetően nem is lép színpadra. A Bors információi szerint legalábbis a TV2 vésztervvel állt elő, hogy Szabó Zsófi mindenképpen a DWTS táncparkettjére léphessen: úgy tudni, a műsorvezetőnő a maradék időben mással kezdett el próbálni a negyedik élő show-ra, jóllehet profi táncos állapotáról egyelőre nincsenek pontos információk.

Egy, a TV2 Play-re feltöltött videóban ráadásul, amit a hét elején rögzítettek, Szabó arról beszélt, aggódik Mangra egészségi állapota miatt. Ám akkor még csupán egy megfázásról volt szó.

A Bors által kiszúrt rövid videóban az alábbiak hangzanak el:

– A héten csak Zsófi fog beszélni – szögezte le Andrei Mangra rekedt, elfúló hangon.

– Igen, mert szegény Andrei egy picit megfázott, és kérjük a 'jobbulást Andrei!' kommenteket. Meg fogsz gyógyulni, én már ápolgatlak. Reggel teával várom, délután kedves szavakkal. Délben szendviccsel. Ezektől gyorsabban meg fogsz gyógyulni

– kezelte pozitívan a helyzetet Szabó Zsófi, aki a felvételkor még nem sejthette, hogy a megfázásnál nagyobb problémával is szembe kell nézniük.

Az azonban a TV2 közlése szerint csak ma este 19.30-kor fog kiderülni, kivel lép a DWTS színpadára a Mokka műsorvezetője.

„A sajtóban megjelent hírekre reagálva megerősítjük, hogy Szabó Zsófi ma este biztosan táncolni fog a Dancing with the Starsban, hogy ki lesz a partnere, az 19:30-kor kiderül a TV2-n” – közölték.

(via Bors)