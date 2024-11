Valamiért egy fenéknél alaposan kivágott nadrágban melegített a Jake Paul elleni meccsre, amelyet világszerte több tízmillió néző kísért figyelemmel.

Mike Tyson egy rövid videó tanúsága szerint nem mindennapi szerelésben melegített be a Jake Paul elleni bokszmeccsére, amelyet a Netflix minden idők legnagyobb mérkőzésének harangozott be. Az 58 éves bokszlegenda a mérkőzés előtti rövid interjújában nem is a mondandó volt a leglényegesebb, hanem az, amikor megfordult és elsétált, hiszen így élő adásban több millió Netflix-felhasználó láthatta, hogy Tyson valamilyen oknál fogva fedetlen hátsóval melegített be.

Bár a bokszlegenda végül egyhangú pontozással kikapott Jake Paultól, tett arról, hogy mérkőzése emlékezetes legyen, már csak az alábbi húzásával is.

(via Player)