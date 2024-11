A táncosnő nem tervez férjhez menni, de párjával, Zsolttal már így is házaspárként emlegetik őket. Így élnek valójában.

Hosszú időt töltött távol a nyilvánosságtól, ám idén Dancing with the Stars miatt újra tévéképernyőre került Südi Iringó. A táncosnő eredetileg Galambos Lajossal táncolt volna a showműsor ötödik évadában, ám partnere végül a Séfek séfe zsűritagja, Vomberg Frigyes lett.

A táncosnő elmondta, sokat gondolkodott, hogy elvállalja-e a felkérést, mert nem volt biztos abban, hogy teste bírná-e ezt a fokú megterhelést, hiszen heti hét napon át napi négy órát próbálnak, de azon is dilemmázott, hogy a felkészülés mellett tudja-e vinni a tánciskoláját is. Párja, Zsolt azonban, akivel mindemellett egy varrodát is üzemeltetnek, mindenben támogatja.

Südi Iringó és párja három éve költözött Pákozdra. Bár egyelőre albérletben élnek, hamarosan bebútoroznak álomházba, amely egy erdő közepén található.

Jelenleg még dobozokból, albérletben élünk, de reményeink szerint februárban már az új otthonunkban pakolhatom ki őket. A házunk az erdő közepén, madárcsicsergős helyen áll, szomszédunk sincs a közelben, igazi csendes, nyugodt, természetközeli otthon. Faelemeket festek, és hamarosan parkettázunk, bútorokat szerelünk össze

– újságolta el a Blikknek a táncos, aki azt is elárulta, esküvőt párjával nem terveznek, jóllehet már most is házaspárként emlegetik őket.