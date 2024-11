Rengeteg segítséget kap családjától a modell.

Weisz Fanni június végén jelentette be, hogy nem csak eljegyezték, de egyből anyai örömök elé is néz. Bár akkor a születendő gyermek nemét sokáig nem lehetett tudni, de azóta megtartották a gender reveal partit a szerelmesek, így kiderült, hogy kisfiuk lesz. A leendő édesanya ezúttal a Blikknek adott interjút, melyben arról is beszélt, hogy a várandósságot viszonylag könnyen viselte, gyermeke pedig hamarosan megszületik.

„Ötvenkét kilóval indultam, tizenegyet szedtem fel eddig, most hatvanhárom vagyok és jól érzem magam! – újságolta el lapnak Weisz. – Az éjszakák kicsit nehezebbek, az alvással van több bajom. Sokszor kell felkelnem, nehezen tudok feküdni, sokat forgolódom, de ez legyen a legnagyobb problémám, ez csupán átmeneti állapot.”

A modell mindenképpen azt szeretné, ha a vőlegénye vele lenne a szülőszobában a kicsi érkezésekor, akinek a fogadására már minden készen áll.

Apás szülés mellett döntöttünk. Vízben szülésen nem gondolkodtam soha, de szeretném ha spontán szülés lenne, ez majd akkor fog kiderülni, ha ott tartok. (...) Már megvannak a kis babaholmik kimosva, kivasalva, a táskám összekészítve, minden benne van, ami kell a babának és nekem, amire a kórházban szükségünk lesz. Nem szeretek semmit az utolsó pillanatra hagyni, azt akarom, hogy minden időben kész legyen

– fogalmazott a 32 éves fotómodell, aki nem aggódik amiatt, hogy siketsége hátráltatná majd.

„Ma Magyarországon becslések szerint 375 ezer a hallási fogyatékkal élők száma ebből 75 ezer a siket, a világon 70 millió siket él. Mindenki megoldotta valahogy a gyereknevelést, én is meg fogom. Ráadásul

abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy halló párom és családom van. Sok segítséget kapok tőlük mindenben.

De ettől függetlenül azt is tudni kell, hogy a »nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember« elvét vallom, arról nem is beszélve, hogy minden érzékszervem sokkal kifinomultabban működik. Sokkal könnyebb a helyzet amikor halló babája érkezik egy siket édesanyának, mint ha egy halló édesanyának születik siket babája” – tette hozzá.