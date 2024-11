Néhány hete ért véget a Sztárbox 2024-es évada, melynek szuperdöntőjében Varga Viktor kemény küzdelemben győzte le ellenfelét, Sárközi Ákos séfet, és lett így a bokszverseny könnyűsúlyú bajnoka. Az énekes a döntőről korábban már megosztotta gondolatait a követőivel, de most azt állítja, spirituális segítséget is kapott Noszály Sándortól.

Mint ismert, az egykori teniszező mentális állapotának romlására a közelmúltban derült fény, emiatt az egészségére való tekintettel Noszály Sándor nem folytathatta a versenyt. Testvérétől azt is megtudhattuk, hogy Noszály bipoláris zavarral küzd, kezelését szakorvosok irányításával már megkezdték. Varga a Storynak ezúttal azt nyilatkozta, hogy versenytársa a távolból segítette hozzá a sztárboxos győzelemhez.

„Oda-vissza támogattuk egymást. Az ő mérkőzésén én voltam vele lélekben, most pedig Sanyi küldte nekem az energiát, bárhol is legyen. Egyébként én is, hozzá hasonlóan, meditációval és a fejcsakrám megnyitásával készültem az utolsó viadalra” – vallja be az énekes, aki minden káros szenvedélyéről lemondott a bokszért cserébe.