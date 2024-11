Egy 24 éves ausztrál nő büszkén vállalja, hogy nem hétköznapi munkahelyen helyezkedett el, hanem azzal keresi a kenyerét, hogy hivatásos barátnő lett. Ruby Jade pontosabban azért kap pénzt randipartnereitől, hogy megtestesíti a tökéletes barátnőt a randevúkon.

Az egyébként táncosként dolgozó nő így a legjobb éttermekben ehet és luxusszállodákban pihenhet, miközben már csak a jelenlétével is szórakoztatja az egyedülálló férfiakat, akikre ügyfeleiként hivatkozik. Az ausztráliai Brisbane-ben élő Jade állítja: randipartnerei azért is fizetnek neki, hogy szépen felöltözzön a találkozókra, ám ezzel sincsen különösebb problémája, hiszen ékszerekkel és ruhákkal is bőven elhalmozzák őt, intimebb viszonyba azonban senkivel sem kezd.