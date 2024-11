A határait feszegeti az énekesnő.

Szombat este ismét táncparkettre léptek a Dancing with the Stars versenyzői, ezúttal pedig drámákból is kijutott a nézőknek a nagyszerű produkciók mellett. Tóth Gabi kificamodott bokával állt színpadra, de a sérülése ellenére is úgy érezte, hogy sikerült kihoznia a maximumot kevese, Papp Máté Bencével közös produkciójukból. Mint kiderült, az utolsó táncpróbán szedte össze a sérülést az énekesnő, aki a zsűri értékelésekor megjegyezte, előadóként már megtanulta, hogy a színpadon a maximumot kell nyújtsa, legyen a háttérben bármilyen gondja is.

Tóth Gabi később arról is beszámolt Lissák Laurának, nem érti, mi volt a gondja a zsűrinek, ugyanis visszanézve ők semmilyen hibát sem találtak benne. Hozzátette, az orvosoktól megtudta, hogy nincsen komolyabb baja, de pihentetni kell majd a lábát.

A délutáni utolsó próbán sérültem meg, kibicsaklott a bokám. Utána elég erős, szúrós fájdalom volt egy bizonyos mozdulatra, de egyből gyulladáscsökkentőket kaptam. Nagyon profi a stáb, mindenki nagyon figyelmes, és nagyon hálásak vagyunk, hogy így vigyáznak ránk

– magyarázta az énekesnő, aki a zsűri kritikáját ezúttal sem hagyta szó nélkül.

„Ez egy táncverseny, itt a táncproduktum a lényeg, a fejlődés, az, hogy egy amatőr mit tud magából kihozni, mit mer kockáztatni, mit mer bevállalni. Azt gondolom, hogy ha – csúnya szóval – egy szarszemüvegen keresztül nézik az embert, akkor nagyon nehéz utána motiváltnak maradni. Tehát úgy teljesíteni hétről hétre, hogy folyamatosan érzed, hogy farral állnak hozzád, sokkal nehezebb. Elhiszem, hogy a zsűri jót akar, a többieknél. Remélem, hogy eljutunk mi is odáig, hogy nekünk is jót akarnak majd” – idézte a 24.hu Tóth Gabit.