A Barátok közt színésznője őszintén vallott új kapcsolata nehézségéről. Mint mondta, valamilyen szintű sértettség is fennállt az előző házasságaikból.

Balogh Edina az Egy ritmusban című podcast vendégeként mesélt arról, milyen nehézségekkel szembenéznieSzabó Simonnal való kapcsolatában. Mint ismert, a Barátok közt egykori Nádor Kingája a Farm VIP című műsornak köszönhetően ismerte meg a színész-rendezőt, ám csak azt követően lettek egy pár, hogy mindketten lezárták házasságukat. Azóta eltelt egy év, kapcsolatukat pedig aNyerő Párosban is próbára tették.

Balogh Edina elárulta: kapcsolatuk még mindig frissnek mondható, és előző kapcsolataikból született gyermekeiknek is szokniuk kell a helyzetet. Néhány hónappal ezelőtt duplán is összeköltöztek – egy otthonuk Budapest belvárosában, egy másik, kertes ház pedig a fővároshoz közel –, a végleges összebútorozás azonban még várat magára.

„Azért azt el kell mondjam, hogy tényleg nagyon friss kapcsolatról beszélünk. Mind a ketten, amikor szembesültünk azzal, hogy ez egy nagy szerelem köztünk, és még valamilyen szinten gyászoljuk az előző kapcsolatunkat, tudtuk, hogy egy hosszú út lesz, amiben valószínűleg nem fogunk kapkodni. Ezt mind a ketten tudtuk, és azt is láttuk, hogy nagyon sok könnyedségre és lazaságra lesz szükség, de ugyanakkor valamilyen szinten mégis le kell fektetnünk bizonyos szabályokat, amiben majd jobban tudunk az elején még mozogni, hiszen

teljesen ismeretlen talajra tévedtünk, két ex-szel. Nálunk ugye végül is én mondtam ki a végét, Simonéknál pedig ő, tehát azért valamilyen szintű sértettség még fennállt az előző házasságból, kapcsolatokból. Hirtelen sok mindennel kellett szembenézni, és nem tudtunk abban gondolkodni – és még most sem tartunk ott –, hogy összerakjuk egy fedél alá az egész családunkat

– mesélte a kétgyermekes édesanya, hozzátéve, ritkán adódik, hogy az egész család együtt van, nem él mindenki egy fedél alatt, ám ez nem csupán az exek miatt alakult így.

„Mi sem tartunk ott, és amíg az ex-ek sem tartanak ott, hogy ebbe bele tudjanak sodródni, addig így oldottuk ezt meg. Egyébként ennek más oka is van, egyrészt az, hogy

ő a belvároshoz van kötve a gyerekeivel, én pedig Szentendréhez vagyok. Ez is egy nehezítő tényező, úgyhogy mi úgy élünk együtt, hogy amikor nem a gyerekeivel van, akkor velem, velünk van, attól függően, hogy a gyerekek éppen nálam vannak, vagy nem. Hogyha pedig sikerül összehoznunk azt, hogy hatan találkozunk, mindig egy ajándék, egy külön csoda, mert ez nálunk nagyon-nagyon ritka.

Most így jól működik, amikor ő a gyerekeivel van, akkor nekem van időm a saját gyerekeimre összpontosítani, csak hármasban programokat csinálni velük, neki is van ideje a gyerekeire, és egyik gyerek sem érzi azt, hogy elhagyták volna, vagy kevesebb figyelem jut rá, vagy hogy mindenképpen alkalmazkodniuk kéne egy végülis idegen emberhez. Mert ugye most még a kapcsolat az elején tart, akárhogy is érezzük, hogy már jó ideje velünk van. A gyerekeim szerencsére nagyon szeretik őt, és jó a kapcsolat, de azért mégsem az apukájuk. Nálunk ez az egész gyorsan jött, tehát megtörtént a válás és jött egy ember, a Simon, és aközben pedig a férjemhez is jött egy hölgy, akivel ők együtt vannak. A gyerekek azért még szerintem egy megszokási, feldolgozási fázisban vannak” – idézte a Blikk Balogh Edinát, aki Szabó Simonnal közös gyermeket nem tervez vállalni.