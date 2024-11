Elfogta a honvágy az énekesnőt.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Idén májusban, két elhalasztott időpont után végre férjhez ment Kunovics Katinka, aki először nagyon szűk körben, az anyakönyvvezetőnél mondta ki a boldogító igent, majd ezután egy negyvenfős lagzin is megünnepelte Zoltánnal való szerelmét. A Romantic énekesnője korábban azt is elmondta, hogy Gáspár Győző lett volna a tanúja, de a showmannek lejárt a személyi igazolványa, így az egyik barátnője ugrott be helyette. Most a Hot! magazinnak mesélt az elmúlt időszakáról.

„Fél év együttjárás után költöztünk össze, így nem egy légből kapott dolog volt a házasság. Össze voltunk már csiszolódva, mire oltár elé álltunk. Nem azt mondom, hogy aláírtunk most egy papírt, és megszűnt minden probléma az életben, de ezeket tudni kell kezelni. Szerencsére mindketten ugyanennyit teszünk a kapcsolatunkba, így ezzel nincs gond. Zolira egy szavam nem lehet, ő nem az a típusú ember, akinek megfájdulna a keze, ha egy kanalat el kell mosnia. Ha el vagyok havazva, akkor ott segít, ahol csak tud. Hozzászoktam, hogy el vagyok kényeztetve” – idézte a Bors az énekesnőt.

Mint kiderült, már egy ideje Tenerifén élnek a családjával, de úgy döntöttek, most hazaköltöznek. Szerencsére nagyon hamar visszarázódtak az itthoni környezetbe. Megjegyezte, tulajdonképpen ez egy hosszabb nászút volt a részükről: nyaralás munkával egybekötve.