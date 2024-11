Több mint 118 milliós megtekintésnél jár a színész videója.

A 32 éves amerikai színész, Taylor Lautner is felült a TikTok egyik trendjére a minap, ráadásul követői szerint egyből meg is nyerte azt egy mindössze 6 másodperces videóval, melyben egyik filmjét, az Alkonyatot figurázta ki. Lautner azzal poénkodott, hogy szerinte a filmsorozat végét igencsak elrontották a készítők azzal, hogy a Kristen Stewart által alakított női főszereplő, a szerelmi háromszögbe keveredő Bella Swan végül Robert Pattinson karakteréhez, a csillogó bőrű vámpírhoz, Edward Cullenhez ment feleségül, s nem Jacob Blacket, a vérfarkast választotta élete párjának.

Őszintén? A fenébe Edwarddal! Bellának Jacobbal kellett volna maradnia!

– fűzte a videóhoz a színész, akinek videójában az látható, amint a tévéjén a 2011-es Alkonyat: Hajnalhasadás – 1. rész egyik jelenete megy éppen, a következő képkockán azonban már Lautner rémült arca tűnik fel, aki a trend lényegeként eljátssza, mintha véletlen videózta volna le magát. Ebben a trendben ugyanis a TikTok-felhasználók merész dolgokat jelentenek ki, majd úgy tesznek, mintha a kiírt gondolat nem tőlük származna, s csak véletlenül irányították volna magukra a kamerát.

A futótűzként terjedő videón meg is jelenik az "oh no no no" felirat, utalva arra, hogy a puszta véletlen műve, hogy a hátlapi kamera átváltott az előlapira videózás közben. A rajongók jót szórakoztak Lautner videóján, amely mostanra több mint 118 milliós megtekintésnél jár.

