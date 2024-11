Grant ledobta a nosztalgiabombát azzal, hogy 22 évvel a premier után újra találkozott az Egy fiúról című film egykori gyerekszínészével.

Immár 22 év telt el azóta, hogy megjelent az Egy fiúról (About a Boy) című romantikus vígjáték, melyben Hugh Grant egy olyan gondtalan életet élő egyedülálló férfit alakít, aki annak érdekében, hogy szingli anyukákkal ismerkedhessen meg, csatlakozik egy szülői klubhoz és ehhez kitalál magának egy képzeletbeli gyermeket is. Grant karaktere, Will Freeman megismerkedik egy Suzie nevű egyedülálló anyával, akinek Marcus nevű kisfiához egyre jobban kötődni kezd. A 12 éves, különc Marcust Nicolas Hoult alakította.

Grant és Hoult a minap, 22 évvel a film bemutatóját követően a Los Angelesben megtartott Governors Awards díjátadón találkoztak újra. A két színész a róluk készült felvételek tanúsága szerint jót nevetgéltek egymással; az egyik fotó meg is idézi egyik közös jelenetüket az Egy fiúról című filmből. Utóbbit Grant is megosztotta a korábban Twitterként ismert X-en.

