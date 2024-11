Többször is előnyükre váltak a nézői szavazatok.

Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence a Dancing with the Stars előző adásában egy szenvedélyes tangóval készültek bemutatni, hogy képesek hétről hétre fejlődni. A próbák alatt nem volt hiány a szenvedélyből, hiszen a táncukban is az erotikát igyekeztek visszahozni. Mint kiderült, Tóth Gabi bokasérüléssel állt színpadra, ezért látszólag külön érzékenyen érintette őt és kedvesét a zsűritől kapott kritika.

Ez egy táncverseny, itt a táncproduktum a lényeg, a fejlődés, az, hogy egy amatőr mit tud magából kihozni, mit mer kockáztatni, mit mer bevállalni. Azt gondolom, hogy ha – csúnya szóval – egy szarszemüvegen keresztül nézik az embert, akkor nagyon nehéz utána motiváltnak maradni

– jelentette ki a produkciójuk után az énekesnő.

Bár a szerelmesek tangója a nézőket látszólag meggyőzte, a zsűri szerint a táncuk kívánnivalót hagyott maga után. A Fricska táncegyüttes tagja az adást követően a Ripostnak elmondta, szerinte azt ítészek úgy állnak a párjához, mintha egy profi táncos lenne, de ez nincs így. Ezzel együtt a kritikát elfogadják és próbálják kijavítani a hibáikat. Mint ismert, a hivatásos néptáncosnak a TV2-s showműsor kedvéért fejlesztenie kellett tudásán, hiszen korábban nem volt jártas a latin- és standard táncokban.

„Elmerültem és büszke is vagyok magamra, hogy mennyit fejlődtem, de nyilván nem vagyok olyan jó, mint mondjuk Hegyes Berci, vagy a Suti Andris. Az egyébként nekem hatalmas megtiszteltetés, hogy a korunk legjobb latin táncosaival együtt táncolhatok. De az, hogy nekem van egy ilyen hendikepem, meg Gabi sem táncos, ezért nekünk elég nehéz dolgunk van! Hogy mondjuk stabilan meg tudjunk tartani egy pózt, és én tudjam őt úgy vezetni, ahogy ezekben a táncokban kell. Ehhez képest nem kapunk támogatást a kritikákban” – magyarázta Papp Máté Bence, majd így folytatta: