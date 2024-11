Fotó: TV2

A Kőgazdag fiatalok szereplője már több randin is túl van a realiytben, azonban eddig sajnos nem talált rá a szerelmére. De csak azt hittük, pedig kiderült, hogy egy titokzatos férfi rabolta el a szívét, akiről most végre többet is elárult. Kőgazdag Metta ugyanis a közösségi oldalán tartott kérdezz-feleleket, ahol követői természetesen az új párjára voltak leginkább kíváncsiak, meg arra, hogyan ismerkedtek meg egymással.

Csak barátok voltunk. Számtalan közös programunk volt, mert sok az azonos pont abban, hogy mivel és hogyan szeretjük tölteni az időnket. Egyszer csak azt vettem észre, hogy van nála saját fogkefém, dezodorom és vegán csoki kollekcióm a kamrában. Itt lett gyanús minden

A Ripostnak a szőkeség azt is elmondta, hogy elengedhetetlen szempont volt számára, hogy a leendő párja szeresse a Balatont, hiszen vízparti lányként gondol magára.

Mint kiderült a 34 éves fiatal az idősebb férfiakhoz vonzódik, így nem meglepő, hogy szerelme sem a korosztályához tartozik. Az Instagramon posztolt közös fotóin is kiszúrták a követői, hogy párjának néhány ősz hajszála is van már. Metta erről is őszintén beszélt:

Igen, idősebb mint én. Nagyon sok kérdés jön, hogy pontosan hány éves. Nem titok, hogy közelebb van az 50-hez, mint a 40-hez. Büszke vagyok rá, hogy egy okos, tapasztalt, érett férfi párja lehetek

– jelentette ki.