A Kőgazdag fiatalok sztárja már nem titkolja, hogy újra foglalt a szíve.

PSG Ogli, azaz Papp Olivér a jelek szerint újra párkapcsolatban él. Bár a tiktoker a Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary című reality idei évadában szingliként indított, úgy tűnik, mostanra foglalt a szíve, a hírek szerint egy ukrán modellbe szeretett bele.

PSG Oglit új párja nemrég a Dancing with the Starsba is elkísérte. Erről egy olyan fotó tanúskodott, amelyen kezeiket összekulcsolták, ám a hadarásáról is ismert fiatalember egyelőre csak sejtelmesen tesz közzé felvételeket választottjáról, Alináról, akivel nemrég Dubajba utazott. A Blikk szerint románcuk pár hónapja tart.

Időközben a Kőgazdag fiatalok másik szereplője, Dulin Metta is felvállalta a közösségi oldalán, hogy foglalt a szíve. A szőkeség PSG Oglihoz hasonlóan aktívan kereste párját a reality második évadában, s bár több randija volt, mindegyikről csalódottan távozott. Mint kiderült, új párjával először csak barátok voltak.

„Csak barátok voltunk. Számtalan közös programunk volt, mert sok az azonos pont abban, hogy mivel és hogyan szeretjük tölteni az időnket. Egyszer csak azt vettem észre, hogy van nála saját fogkefém, dezodorom és vegáncsoki-kollekcióm a kamrában. Itt lett gyanús minden” – idézte a Ripost a szőkeséget, aki azt is elárulta, idősebb férfit választott.