Többi partnerétől békében váltak el.

Három éve már, hogy Orosz Barbara megismerkedett francia férjével, tavaly nyáron pedig össze is kötötték életüket. Bár a férfi külföldi munkája miatt egyelőre a közös otthon még csak álom, a műsorvezető azonban nagy erőkkel építi-szépíti balatoni házukat, hogy azt teljes pompájában vehessék majd birtokba.

„A férjem egy olyan férfi, aki mellett nincsenek félelmeim. Ezért is vágtam bele a házasságba. Az első randi közepénél tudtam, hogy mi egymásnak vagyunk teremtve, és a mai napig nem csalódtam az érzéseimben” – kezdte Orosz a Best magazinnak, majd előző kapcsolatairól is szót ejtett. Mint kiderült, korábbi partnereivel szinte mindig jó kapcsolatban váltak el.

„Egyetlen olyan exem volt, aki megharagudott rám, mert fájdalmat okoztam neki, és szerintem éveken keresztül a halálomat kívánta, végül kibékültünk” – folytatta a műsorvezető, hozzátéve: olyan is akadt, hogy aktuális kedvese bele akart nézni a telefonjába, így ő maga adta a kezébe mobilját.

„Megtalálta azt, amit keresett. Nem volt boldog utána.”

(via nlc)