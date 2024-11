Orsi már az oltár előtt állva elbizonytalanodott, az esküvői fotózás így csak hab volt a tortán.

Fotó: TV2

A Házasság első látásra című műsor harmadik esküvőjén Oláh Orsolya és Széplaki Zoltán kötötték össze életüket, s bár a mindent elsöprő szerelem ugyan nem, de a vonzalom és a vibrálás megvolt náluk első látásra. Ez az első hitvesi csókjukról is lerítt, hiszen szikrázott köztük a levegő, a kezdeti lelkesedés azonban hamar oda lett, hiszen a 29 éves műkörmös elbizonytalanodott.

Most azt érzem, hogy egy kicsit ez az egész sok. Tetszik a vőlegény, de most maga a szituáció rettentően idegen, és menekülnék

– vallotta be Orsi, aki végül igent mondott. S bár a násznép egyetértett abban, hogy Zolival összeillenek, a 36 éves tűzoltó hamar kiverte a biztosítékot újdonsült nejénél, méghozzá azzal, hogy az esküvői fotózáson mindenáron fel akarta emelni őt, nemleges választ pedig nem óhajtott elfogadni, de egyéb szexuális megmozdulásaival is kiakasztotta a feleséget.

Az az első benyomásom Zoliról, hogy nekem túl sok. Vannak már most ilyen szexuális megmozdulásai, ami nekem így elsőre too much

– árulta el a műkörmös, utalva például arra, hogy a tűzoltó durván beletúrt a hajába, amikor a fotós előtt álltak. A lavina ezzel elindult.

Én hordom a nadrágot!

– jelentette ki később Zoli, aki nem vette komolyan Orsi tiltakozását, ahogy azt sem, hogy neje azt mondta, üvölteni fog vele, ha nem ért a szóból, mire a férfi csak annyit mondott „kibírom egyszer ha sípol a fülem”. Orsi ponton ki is jelentette, hogy: „Azonnal elválok!”, a férfi azonban úgy tűnik, ezt meg sem hallotta.

Ez gondolom azért van, mert ő szereti, ha mindent tud egy kicsit uralni. Én nálam ez nem fog amúgy összejönni, de még ezt nem tudja. De majd úgy csinálom, hogy azt higgye

– mondta a 36 éves édesapa, aki a műsor párkapcsolati szakértője szerint is rosszul indított Orsinál a fölemelős jelenettel, hiszen ezzel elvágta a kezdeti bizalmat, jóllehet a szakértő szerint a viselkedése azzal is magyarázható, hogy tűzoltóként mindenhová be akar törni.

Kicsit kiborultam, mert ami határt én megszabok, azt ő túllépi. Még esküszöm a fejem is fáj az idegtől most!

– akadt ki Orsi, aki nem véletlenül nyit nehezen: legutóbbi szakítása nagyon megviselte. Az esküvői fotózás egy ponton meg is hiúsult, a feleség ugyanis elviharzott.

A fiatal nő aztán megjegyezte, reméli, beszélgetésekkel tudják majd orvosolni a feszült helyzeteket.

„Valamiről majd kell beszélnünk, de amúgy minden oké. A helyes útra rávezetlek, hogy én hogy működöm. Ha mondjuk elmondom egyszer, hogy ne emelj fel, akkor még háromszor ne erőltesd rám, hogy te fel fogsz emelni, mert üvölteni fogok, mint a sakál, és abban nem lesz köszönet. És ott foglak hagyni. Ha elmondok valamit, ami velem kapcsolatos, akkor arra figyelj oda kérlek, mert frusztrál” – fejtette ki a 29 éves nő, mire párja próbálta megfejteni, mi lehetett a baj valójában.

Orsi vacsoránál aztán olyan ideges volt, hogy egy falatot sem bírt enni, pedig a lagzin rengeteg finom közül válogathattak.