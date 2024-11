Az egykori szépségkirálynő otthonában már november közepe óta karácsonyi a hangulat.

„Ezt ilyenkor miért kell?” – tette fel a kérdést egyik követője a minap Kulcsár Edinának, amiért az egykori szépségkirálynő már november 15-én feldíszítette karácsonyfáját. A négygyermekes édesanya a karácsonyfás poszt miatt kapott hideget-meleget rendesen, ezért jobbnak látta, ha egy újabb bejegyzésben ad magyarázatot arra, hogy idén miért állt neki korábban a díszítésnek.

Mint kiderült, Kulcsár Edina ajándékba kapta az említett fát, amelyet, ha már kibontotta, azonnal meg is akart nézni. Elmondása szerint ennek a fának köszönhetően döntötte el, hogy idén nem fog görcsölni a karácsonyon.

„December 23-án van eleve a szülinapom, nem nagyon szoktam ünnepelni, viszont idén tervben van. Összesen 6 gyerekünk van, akikkel szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy mennyit kell foglalkozni. Mindenki más és más karácsonyi szokásokat alakít ki, és mindenki próbálja a számára legtökéletesebb forgatókönyvet követni. Eddig minden karácsonyom hatalmas rohanásból és stresszből állt. Minden más egyéb elfoglaltság mellett még sütni, főzni, házat dekorálni, mikulásnak levelet írni, karácsonyfát állítani, családi összejöveteleket megszervezni, stb. stb. stb.

Szóval én most felülök erre a vonatra és átadom magam már most a karácsonyi hangulatnak, mert korábban a nagy rohanásban sokszor az sem jött meg időben. Inkább szép lassan csinálok mindent, úgy hogy időben elkezdem, minthogy a szeretet ünnepén egy feszült anyuka üljön a gyerekeivel az asztalnál. Ezért döntöttem így, ami remélem, hogy érthető, de persze ha valaki ezt nem tudja elfogadni, az sem baj, hiszen ez nem az ő élete, hanem az enyém és csak azért osztottam meg most ezt veletek, hogy hátha valaki szeretné követni a példám. Én sem csináltam még ilyet, de már most sokkal nagyobb nyugalommal vetem magam bele ebben az időszakba így, hogy időben elkezdtem az előkészületeket