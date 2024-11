A fiatal énekes napi 2-3 órát is szán arra, hogy válaszoljon a rajongói üzeneteire, ám azt nehezen tudja eldönteni, kiknek őszinték a szándékai a lányok közül.

A Gyere kislány és a Prikezsia című dalaival Fehér Krisztiánnak mondhatni egyenes útja volt az X-Faktor 12. évadának élő adásaiba, persze azt leszámítva, hogy Majka a székes feladatnál hazaküldte. Valkusz Milán azonban nem bírta volna elengedni őt, ezért megmentette a kieséstől.

A 21 éves kunhegyesi fiatalember már most is úgy érzi, hogy sokat nyert az RTL tehetségkutatójával.

„Ha nem nyerem meg, akkor is nyertem. Nekem az elismerés nagyon fontos. Az ott mifelénk nagyon ritka. Ott azt hiszik, az az igazi munka meg a tiszta pénz, ha hólyagos a kezed, és a fáradtságtól nem tudsz kikelni az ágyból. Szóval nem hisznek abban, hogy onnan karriert lehet csinálni. Én meg hitet tudok adni, meg tudom, mutatni, hogy lehetséges” – mesélte a Storynak Fehér, aki nem tagadja, nem volt egy mintagyerek. Tizedik osztályban otthagyta az iskolát, és inkább dolgozni kezdett, de a nehéz fizikai munkát nem veti meg.

Fehér Krisztiánt a lányok is ostromolják, de eléggé bizonytalan velük kapcsolatban.

Napi két-három órát szánok rá, hogy mindenkinek válaszoljak. Nem sajnálom az időt. De be kell valljam, a csajokkal kapcsolatban most egy merengő hajóban ülök, amiről nem tudom, hogy süllyedni akar vagy haladni, mert most kicsit úgy érzem, csapdahelyzetben vagyok, mert nem tudom elhinni, hogy komolyan gondolják. Egy éve, amikor még nem szerepeltem a tévében, könnyebb lett volna eldönteni, kinek őszinték a szándékai. Lehet, hogy tízből nyolc tényleg komolyan gondolja, és csak kettő akar átverni, de még nincs igazán bizalmam.