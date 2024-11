Annak ellenére, hogy Marsi Anikó és Palik László 2021-ben elváltak, a tévések jó viszonyban maradtak egymással. Marsi elmondása szerint a válást követően alapos önvizsgálatot végzett, és sikerült saját magának is beismernie, mi mindent rontott el a kapcsolatukban. A TV2 műsorvezetője 2022 szeptemberében újraházasodott, Gyarmati Gábornak mondta ki a boldogító igent. A Legyen Ön is milliomos! új házigazdája is boldog párkapcsolatban él, a napokban pedig végre megmutatta kedvesét, akivel immáron három éve vannak együtt.

Marsi Anikó ezúttal a Storynak mesélt arról, milyen viszonyt ápolnak Palikkal, amióta külön utakat járnak. Elmondta, válóperük során nagyokat beszélgettek az ügyvédeik mellett, akik megkérdezték tőlük, hogy tulajdonképpen miért is válnak el, annyira egy hullámhosszon lévőknek tűntek.

„Szerintem mi vagyunk a világ legboldogabb elvált házaspárja. De nem puszilom meg, amikor találkozunk, vagy ha mégis, akkor az annyira spontán, hogy nem tűnik fel. Leginkább telefonon beszélünk, és leginkább a gyerekek miatt” – mondta a tévés, aki egyébként ritkán találkozik az exférjével, bár úgy véli, ez viszonyítás kérdése, mert minden hétvégén ott vannak mindketten a kisebbik fiuk, Vince vízilabdameccsein.