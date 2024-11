Ezúttal a főztjével szeretett volna bizonyítani.

Fotó: RTL

A ValóVilág 12. évadában egyedüli szülőként költözött be VV Giada, akiről már a legelején kiderült, hogy egy négyéves kisfiú egyedülálló és főállású édesanyja. A félig olasz származású anyuka végig próbálta tartani magát, és bár volt, hogy a feladást is fontolgatta gyengébb pillanataiban, összességében a top 5-ös mezőnyben végzett. Most a Konyhafőnökben csillogtatta meg főzőtudását, és az is elmondta, hogy komoly céllal érkezett a versenybe: mindent meg szeretne tenni, hogy kisfiának egy jobb életkörülményt biztosítson.

Jelenleg úgy élünk, hogy az anyukám, én és a fiam. Most elég szegényes a környezet, szegényesen vagyunk. Tavaly nyáron, olyan augusztusban volt egy vihar, és rádőlt a diófa a házunkra. Azóta sem tudtuk megcsináltatni rendesen... Jelenleg egy szobában vagyok a fiammal, aki már négyéves, külön szoba kéne neki, meg ilyenek, és ez rossz, hogy nem tudom neki megadni. Minden erőmmel azon vagyok, hogy a fiamnak egy jobb életkörülményt tudjak biztosítani. Nem szeretném, ha úgy élne, ahogy mondjuk én voltam

– mondta könnyeit törölgetve a korábbi villalakó a bemutatkozó videójában. Hiába igyekezett VV Giada lenyűgözni az olasz tésztájával az őt zsűriző séfeket, a kész fogás sajnos egyikőjük tetszését sem nyerte el, így végül nem kapott kötényt.