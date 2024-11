A fiatal könyvelő nehézkesen mondta ki a boldogító igent, előtte pedig pókerarccal vonult be és úgy állt az anyakönyvvezető előtt is. Mint kiderült, ez azért is volt, mert a csontkovács, akivel a szakértők párba állították, külsőre nem éppen a zsánere.

A Házasság első látásra című műsor utolsó esküvőjén Nagy Renáta és Tóth Gergely mondták ki a boldogító igent, ami nem is volt annyira boldog, hiszen a könyvelőnő nagyot csalódott, amikor először megpillantotta az oltár előtt jövendőbelijét. A könyvelőnő nem volt túl magabiztos már a bevonulásnál sem, az pedig a násznépnek is feltűnt, hogy pókerarccal vonult be. Geri ugyanakkor könnybe lábadt szemekkel és nagy mosollyal az arcán várta menyasszonyát, akivel a TV2 műsorának három párkapcsolati szakértője állította párba.

Reni később elmondta: Geri a kinézete, pontosabban a vöröses haja és szakálla miatt nem nyerte el a tetszését.

A vörös szőrzetűek, tehát a kicsit világos szőrzetű férfiak nekem annyira nem a zsánereim, úgyhogy most kicsit csalódott vagyok. Nincs bennem jó érzés

– jelentette ki a pusztaszabolcsi könyvelő.

Reni végül mégis kimondta az igent, jóllehet cseppet sem volt határozott. Ellenben a budapesti csontkováccsal, aki luxusautókkal és ingatlanokkal is foglalkozik, a fiatalember ugyanis rögtön megnyugodott, amint pár szót váltott újdonsült feleségével.

Reni az esküvői fotózáson is tartotta a távolságot, sőt: az egy ponton kudarcba is fulladt, hiszen a könyvelőnő elviharzott a fotós elől, aki szerette volna, ha Gerivel csókot vált egy fotó erejéig.