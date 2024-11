Már nyolc éve nem használ sampont hajmosáshoz egy Garden of Aidan nevű YouTube-felhasználó, aki legújabb videójában most követőivel is megosztotta tapasztalatait a különös hajápolási – vagy inkább ápolatlansági – szokásairól. A tartalomkészítő korábban bemutatta, hogyan nézett ki a fejbőre, amikor még rendszeresen használt korpásodás elleni sampont – és hogyan változott az állapota, miután teljesen felhagyott vele.

Fotó: Garden of Aiden / youtube

Aidan elmondása szerint a fő probléma a hagyományos samponokban található szulfátokkal van. „A szulfátok kiválóan tisztítják a hajat, de túlzásba viszik. Nemcsak a szennyeződéseket és zsírt távolítják el, hanem a természetes olajokat is, amelyek hidratálják a fejbőrt és a hajat” – idézi a LadBible.

A tartalomkészítő szerint a napi samponhasználat hosszú távon károsíthatja a fejbőr egészségét. Aidan emiatt azt tanácsolja, hogy az emberek próbáljanak ki szulfátmentes termékeket, vagy használjanak természetes alternatívákat.

Sőt, hideg vízzel való hajmosást javasolt azoknak, akik teljesen mellőzni akarják a sampont.

Aidan tapasztalatai szerint a természetes olajok megőrzése segített megszabadulni a korpától, és fejbőre jelenleg „kifogástalan állapotban” van.

Eközben a szakértők rámutatnak, hogy a samponok és a korpásodás összefüggése azért ennél bonyolultabb. Az egyik ismert korpásodás elleni márka szerint a korpát egy Malassezia globosa nevű mikroba okozza, amely bizonyos embereknél allergiás reakciót vált ki. Szerintük a fejbőr olajtermelése és az egyéni érzékenység határozza meg, hogy valaki hajlamos-e korpásodásra, ahogy azt is, hogy bizonyos hajtípusok számára valóban előnyös lehet-e a szulfátmentes sampon, vagy sem.