Henry Winkler, a Happy Days sorozat, és A vizesnyolcas című film sztárja, határozottan közbelépett, amikor lánya, Zoe Winkler, majdnem a The Bachelorette, azaz az itthon is népszerű A Nagy Ő című valóságshow szereplője lett.

A 44 éves Zoe a What In The Winkler?! podcast legutóbbi epizódjában mesélt arról, hogyan változtatta meg édesapja döntése az életét. „Emlékszel, amikor majdnem én lettem a The Bachelorette?” – kérdezte Zoe, mire Henry így válaszolt: „Ó, Istenem. Azt én hiusítottam meg, de csak a te védelmed érdekében.”

Henry elmesélte, hogy egy producer, Matt Hanna személyesen kereste fel őket, amikor Zoe még főiskola után otthon lakott. A producer egy akkor induló Quarter Life Crisis című valóságshow-ba szerette volna beválogatni Zoét, Kim Kardashiant és Sarah Howardot, ám a színész édesapa annak ellenére sem akart hallani a showról, hogy lánya már felnőtt nő volt akkoriban – írja a People magazin.

Mondtam neki, hogy nagyon kedves, hogy eljött, ajánlok is néhány jó éttermet, de a lányom nem lesz benne a műsorában

– mesélte nevetve Henry Winkler.

Bár Zoe valóságshow-álmai szertefoszlottak, később elismerte, hogy apja döntése lehetőséget adott neki arra, hogy azzá váljon, amire mindig vágyott: tanár lett.

Henry emiatt azóta már büszkeséggel emlékezett vissza arra is, amikor meglátogatta lánya óvodai osztályát: „Nem azért mondom, mert az apád vagyok, de látva, ahogy tanítasz, biztos voltam benne, hogy erre születtél.”

Zoe a Loyola Marymount Egyetemen végzett, majd óvodai pedagógusként dolgozott. Évekkel később humanitárius szerepbe lépett, amikor 2018-ban társalapítója lett a This is About Humanity nevű nonprofit szervezetnek. A szervezet célja, hogy segítséget nyújtson a határ menti ideiglenes létesítményekben élő migráns családoknak.