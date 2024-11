Még így is nagyot kaszáltak.

Fotó: TV2

A Legyen Ön is milliomos! péntek esti adásában Rubint Réka és Schobert Norbi után az Irigy Hónaljmirigy sztárjai, Sipos Péter és Sipos Tamás tették próbára tudásukat. A testvérpártól persze a tőlük már megszokott poénkodás sem maradt el, ám hamar ráébredtek, hogy ha mindent elviccelnek, akkor akár 10 ezer forinttal is kieshetnek a gameshow-ból. Siposék végül komolyabbra vették a figurát, s bár több kérdésre a logika alapján tippeltek, azért határozott válaszokat is adtak a kvízmesternek, Palik Lászlónak.

A Sipos testvérek végül mindegyik segítségüket elhasználva a 10 millió forintos kérdésig jutottak, melynél kicsit elbizonytalanodtak. A kérdés az volt, hogy: „Melyik gomba ehető?”

Az Irigy Hónaljmirigy sztárjai az ördögszekér-laskagombára tippeltek, de inkább biztosra mentek, és megálltak, hiszen fix nyereményük a játék ezen pontján már 5 millió forint volt. Játékon kívül kiderült, hogy jó dologra tippeltek, vagyis egy hajszállal maradtak le a 10 millió forintról, de az 5 milliós nyereményüknek is örültek.