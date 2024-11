Fagyos hangulatú lagzin vannak túl, ahol az újdonsült feleséget jobban érdekelte exe, mint az esküvőn megjelentek, vagy éppen az ura. A nászéjszaka pedig óriási drámázással telt.

A Házasság első látásra második évadában Nagy Renáta és Tóth Gergely esküvőjén mindenkinek szemet szúrt a feszültség, mely a jelek szerint elsősorban nem is igazán amiatt van, hogy a 26 éves könyvelőnek és a 30 éves csontkovácsnak vakon, idegenekként kellett összeházasodniuk, hanem azért, mert a fiatal nő eléggé távolságtartó, ráadásul újdonsült férje, akivel párkapcsolati szakértők állították párba, állítása szerint nem éppen a zsánere. A könyvelő azt, hogy nem jön be neki a vörös szakáll és haj – amellyel történetesen férje is rendelkezik –, a csontkovács szeretteinek is őszintén beszélt a fagyos hangulatú lagzin.

Most már mindegy, már nincs visszaút!

– közölte édesanyjával a könyvelő.

A luxusautókkal és ingatlanokkal is foglalkozó Geri ennél a jelek szeirnt sokkal jobban nehezményezte azt, hogy Reni végig tiltakozott minden ellen: az esküvői fotózáson sem állt hozzá közel, csókról szó sem lehetett, ahogy vacsoránál sem puszilta meg, inkább csak megérintette a férfi vállát, mintha az anyakönyvvezető nem adta volna össze őket. A könyvelő a tortaszeletésnél is inkább magának vágott egy szeletet, nem hagyta, hogy férje adjon neki egy falatot.

A násznépnek az is feltűnt, hogy a teljes elzárkózásban lévő Renáta inkább az exe felől érdeklődött, hogy vajon megnézte-e az esküvői fotóit.

Renáta azt sem hagyta férjének, hogy este, a lagzi után kivegye hajából a hajcsatot, mondván, nem tűri, ha tincseihez érnek. Végül megbeszélték, hogy külön alszanak, ám szobájukban csupán egy ágy volt.

Hát akkor alszok a kádban! Én nem szeretnék most... pihenni szeretnék, fáradt vagyok, nyűgös vagyok.

– jelentette ki Reni, aki Geri szerint mindent túldramatizál. A könyvelő végül két széket összetolt, s azon aludt. Mint utólag kiderült, a nőnek rosszul esett, hogy Geri nem ajánlotta fel neki, hogy pihenjen az ágyban.