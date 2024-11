Az énekesnő először mesélt részletesebben arról, milyen férfi mellett találta meg a boldogságot.

Lola, azaz Korsós Judit eddig csak ritkán és keveset beszélt új párjáról, ám most kivételt tett, s elmesélte, hogyan ismerkedtek meg. Az énekesnő idén nyáron vállalta fel új kapcsolatát, amely már több mint egy éve tart, ám a férfiről jóformán csak annyit lehet tudni, hogy nem szakmabeli, hanem civil foglalkozású.

A férfit az énekesnő szerettei már családtagként kezelik, s mint kiderült, Lolát aSztárboxra való felkészülésében is csak támogatta.

Szinte nem is tudom, hogyan lettünk egy pár. Az egyik munkám során találkoztunk, és már az elején erős hatást gyakorolt rám. Vele kellett találkoznom egy irat miatt, amiből beszélgetés lett, később pedig kávézás. Én akkor már nem akartam pasizni, úgy is mentem oda, hogy majd meglátjuk, ez randi-e, vagy sem. Mint kiderült, ő is pont így volt vele