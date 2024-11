Kiderült, hogy hívták igazából az énekesnőt, aki ledöbbent, amikor megtudta, hogy születésekor valamit elszúrtak az anyakönyvi kivonatában.

Amikor Cher 1979-ben úgy döntött, hogy hivatalosan is Cherre változtatja a nevét, váratlan felfedezést tett az anyakönyvi kivonatának tanulmányozása közben. A 78 éves énekesnő ezt a nemrégiben megjelent memoárjában, a Cher: The Memoir, Part One című kötetben mesélte el.

Az If I Could Turn Back Time című dal előadója elárulta: hatalmas sokként érte, amikor rájött, hogy az iraton szereplő neve nem az, amit korábban hitt. Az énekesnő évekig abban a hitben élt, hogy édesanyja a Cherilyn keresztnevet választotta neki, jóllehet igazából egyszerűen Cheryl névre lett anyakönyvezve.

„Úgy tudtam, Cherilyn a nevem. Ez egészen addig a napig így volt, amíg úgy nem döntöttem, hogy hivatalosan is megváltoztatom a nevem Cherre” – emlékezett vissza az énekesnő, hozzátéve, édesanyjának nagy fájdalmai voltak és teljesen kimerült, mire életet adott neki 1946. május 20-án, vagyis egy hónappal a kiírt időpont előtt. Ezért történhetett, hogy amikor az egyik nővér rákérdezett, milyen keresztnevet kíván adni lányának, annak anyakönyvi kivonatába tévesen a Cheryl került.

Anyámnak fogalma sem volt, de a nő ragaszkodott a válaszhoz, ezért anyám azt mondta: 'Nos, Lana Turner a kedvenc színésznőm, és az ő kislányát Cherylnek hívják. Az anyám neve Lynda, legyen akkor Cherilyn!' Teljesen le voltam sokkolódva, amikor felfedeztem, hogy hivatalosan Cherylként vagyok anyakönyvezve, és meg is kérdeztem anyámat, hogy tudja-e egyáltalán az igazi nevemet...

– mesélte Cher, akinek édesanyja, Georgia Holt a csupán 19 éves volt, amikor életet adott neki.

Az énekesnő azt is elárulta, miért akarta, hogy irataiban is a művészneve szerepeljen.

Így szeretem. Sokkal jobb ez így nekem, mintha Mrs. Allmannak, vagy Mrs. Bonónak vagy éppen Mrs. Bono Allmannak vagy akárminek hívnának. Úgy értem, a Cher elég nekem, egyszerűen csak Cher vagyok.

(via New York Post)