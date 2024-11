Nagy neveket utasított maga mögé az ír színész.

Több mint két évtized után kapott folytatást Ridley Scott mozilegendája, a Gladiátor, amelyet a napokban mutattak be a mozik. Nem csoda hát, ha most a figyelem középpontjában a főszereplő Paul Mescal áll (nemrég például hasonmását is keresték egy dublini versenyen), azonban nem ő volt az egyetlen jelölt a felnőtt Lucius megformálására.

A rendező eredetileg a Mescalnál jóval ismertebb Miles Tellert és Timotheé Chalametet szemelte ki a karakter megformálására,

ám végül a Normális emberek című sorozatban megakadt a figyelme a Connellt alakító ír színészen. Miután Scott kollégái élőben is megnézték játékát A vágy villamosa színházi darabban, már csak fizikai erőnléte volt kérdőjeles – Mescal azonban vállalta, hogy gladiátorhoz hű izmokat pakol magára a produkció kedvéért. Közös munkájuk annyira gyümölcsöző volt, hogy az Oscar-díjara jelölt filmsztár nemrég elárulta, ha arról lenne szó, szívesen elvállalná a harmadik rész főszerepét is.

