Sokakban kérdéseket vetett fel, hogy jutott tovább a zsűritől legkevesebb pontot kapó duó.

Előző hétvégén Kucsera Gábor és Stana Alexandra számára ért véget a Dancing with the Stars, a nézők közül sokan nemtetszésüket fejezték ki amiatt, hogy Tóth Gabi és partnere, Papp Máté Bence úgy is továbbjutottak, hogy a zsűritől ők kapták a legkevesebb pontot. A csalással, vásárolt szavazatokkal dobálózó kommentekre most reagált az énekesnő is.

Hiába gondolják sokan, hogy belenyúlnak a szavazatokba, nem éri meg a tévének. Miért is nyúlna bele, amikor bárhol kiderülhetne? Az elmúlt húsz évemben kapom ezt a kérdést, hogy ez igaz? Mert biztos mondják a fületekre és biztos belenyúlnak… Nem, és itt a bizonyíték, mivel az utolsó helyen álltunk, tehát elvileg nekünk kellett volna a veszélyzónába kerülnünk. De a közönség, akiknek nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük nekik, úgy döntött, hogy ez egy jó produkció volt, és kaptunk érte szavazatokat

– kezdte a Blikknek Tóth, hozzátéve: hiába tartják néhányan elképzelhetetlennek, igenis vannak olyanok, akik szavaznak rájuk kedvesével.

„Basszus, azért csak húsz éve vagyok már ebben a szakmában! A Megasztárban fedeztek fel, kialakult egy rajongótáborom. Utána voltam az Eurovízión, mindig voltak emberek, akik mellettem álltak, a Sztárban Sztár All Starsban a döntőig jutottam. Hát lehet, hogy a húsz év alatt kialakult egy rajongói kör, akik szavaznak? Ennyire egyszerű a dolog” – magyarázta az énekesnő, aki egyébként azt hitte, produkciójukat kicsit jobban fogja értékelni a zsűri, de így is nagyon örül annak, hogy jövő héten újra parkettra léphetnek párjával.