Az X-Faktor harmadik élő show-jából Gáspár Laci mentoráltjának, Toldi Sándornak kellett búcsúznia, aki ezúttal pörgős produkciókkal bizonyította tehetségét. A nézők döntése alapján viszont a fiatal énekes kapta a legkevesebb szavazatot, ami a műsor végét jelentette neki. Most a Storynak elmondta, mi lehetett az oka, hogy nem tudta meggyőzni a tévénézőket.

„Nem könnyű az elődöntő kapujában búcsúzni, de hiszem, hogy mindennek megvan a maga ideje. Annak is most kellett megtörténnie, hogy kiessek. Nem tudom még, hogy az életem hogy alakul tovább, még nincsenek kilátásaim, de nagyon szeretném a saját dalaimat feldolgozni, kiadni. Csak ez van most előttem, hogy ezt valakivel meg tudjam tenni” – mesélte a lapnak Toldi, aki addig is fodrászkodni fog.

Valkusz Milánnak erre az élő show-ra is én csináltam a haját, és ezután is én fogom.

Mint kiderült, a fiatal énekes úgy érzi, a tánc lehetett a veszte a tehetségkutatóban, mert a második dalban a koreográfia kicsit megnehezítette a dolgát.