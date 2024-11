Egyúttal volt férjének, Krausz Gábornak is beszólt – igaz, csak burkoltan.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence tovább menetelnek a Dancing with the Starsban, ám ennek a jelek szerint nem mindenki tud örülni. Az énekesnő legalábbis rosszakaróitól több ízben megkapta a közösségi felületeken, hogy múlt szombaton biztosan nem tisztán a nézői voksoknak köszönhették továbbjutásukat. Mint ismert, az énekesnő és párja kapta a zsűritől a legkevesebb pontot, ám a nézői szavazatok miatt a következő adásban is a DWTS táncparkettjére léphetnek. Az Elég volt című dal előadója reagált is a vádakra: mint mondta, meg sem lepődött, hogy csalással vádolták meg, de szerinte nem véletlen, hogy abban a 20 évben, amelyet a szakmában töltött, kiépítette rajongótáborát, akik a táncos showműsorban is szavaznak rá.

Az énekesnő a minap egy hosszabb TikTok-videóban is boncolgatta a témát, miszerint vásárolt szavazatokkal juthattak a következő adásba, mert megfogadta, hogy ezentúl, ha bántják, megvédi magát a közösségi oldalain, s elmondja, mi az igazság. Tóth Gabi úgy véli, karaktergyilkosság áldozata lett.

„Nagyon fontos az első dolog, amit szeretnék nektek elmondani, az pedig az, hogy én bárkit és bármikor le tudok karaktergyilkolni, ha akarok. És te is! Te is meg tudod tenni. Ha van egy kis pénzed, egy kis kapcsolatod, mondjuk van száz ember, akit össze tudsz gyűjteni, és megkéred arra őket, hogy csináljon mindegyik négy-öt kamuprofilt, és fél éven keresztül ugyanazt a mocskos sz*rt skandálják, ezt már utána mindenki látni fogja, azok is átveszik, mert – tisztelet a kivételnek –, egy birka nép vagyunk, ha azt mondja a többség, megyünk utána. Ugye? Na, és ez a karaktergyilkosságnak az alapja és a lényege.

Bárkit le lehet karaktergyilkolni, 10-20 ezer forintot fizetsz ezeknek a trolloknak meg avatároknak, ezeket így hívják. Velem is ez történt egyébként. Bizonyítékom is van róla. Csak hogy tudjatok róla, amikor a többség azt skandálja, hogy minket mennyire utálnak, és azt az érzetet és látszatot kelti az interneten keresztül ez a hangos kisebbség, hogy minket nagyrészt gyűlölnek, de a műsorban mégis bent vagyunk, ezek mind-mind olyan trollok és profilok, akik konkrétan ezzel vagy meg vannak bízva, vagy önszántukból ennyire f*szok

– idézte a Blikk az énekesnőt, aki megint kiemelte, hogy 20 éve aMegasztárban fedezték fel, azóta építi karrierjét , ennyi idő alatt pedig rengetegen álltak mellé.

„Húsz eltöltött év a könnyűzenei szakmában, amit én végigcsináltam. Húsz éve vagyok benne ebben a szakmában. Belegondoltatok abba, hogy húsz év alatt úgy, hogy egy tehetségkutatóból kerültem az ismertség útjára, mellettem álltak emberek már akkor is, végigturnéztam nyolcszázszor ezt az országot, énekeltem rengeteg embernek, rengeteg ember énekelte velem a dalaimat, nem egyszer választottak meg közönségkedvenc énekesnőnek, szakmailag is rengeteg díjat nyertem, és arról kell nekem 2024-ben magyaráznom, videót készítenem, hogy engem miért tartanak bent egy tévéműsorban?” – fogalmazott Tóth, majd leszögezte: nem vesznek maguknak szavazatokat a DWTS-ben, de a kereskedelmi csatornáknak sem érné meg belenyúlni a voksokba.

Érdekes, tavaly nem mondták ezt! Bocsánat! Ennyit lehessen már reflektálnom! Ha valaki megnyer egy műsort, akkor azt mondják, hogy az bunda vagy csalás... Tavaly miért nem mondtátok ezt a Dancing with the Starsba?

– jegyezte meg zárójelben az énekesnő, utalva arra, hogy a DWTS tavalyi évadát a volt férje, Krausz Gábor és Mikes Anna nyerték meg, akik a műsor során szerettek egymásba, s azóta is egy párt alkotnak.