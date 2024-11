Fotó: TV2

Ahogy arról nemrég írtunk, a jelek szerint Krausz Gáborék után az idei Dancing with the Starsban is egymásba szeretett egy fellépő páros. Mihályfi Luca és táncpartnere, Hegyes Bertalan kapcsolata nyílt titok lett a stábtagok között, amit több lap értesülése is alátámasztani látszik. Annyi bizonyos, hogy rengeteg időt töltenek együtt, és olyan oldalukat is megmutatják a másiknak a közös próbák során, amit a külvilág nem láthat. Most a hot! magazinnak mesélt kapcsolatukról és megismerkedésükről az X-Faktor felfedezettje.

„Nagyon boldog voltam, mert annak szurkoltam, hogy Berci legyen a partnerem Nem lepődtem meg, mert amikor arra gondoltam, kivel fogok táncolni a Dancing with the Stars-ban, állandóan őt képzeltem el. Szerintem ezt így akarta a sors vagy a csillagok állása; minden vágyam így teljesüljön! Láttam rajta, hogy ő is örül nekem; nagyon jólesett, hogy ez nem egyoldalú” – idézi a Bors MIhályfi Lucát, aki nem is gondolta volna táncpartneréről, hogy milyen mély érzésű és melegszívű.

Egyáltalán nincsenek súrlódások. Az a jó, hogy Bercinek biztosan volt egy kép a fejében rólam, de egyáltalán nem utált meg az elmúlt hónapokban – ennek nagyon örülök. Egy feszült, intenzív időszakon vagyunk túl, ilyenkor az ember önmagát adja. A sírást, a nevetést, mindent látunk egymásból, és még így is nagyon szeretjük egymást

– fogalmazott Mihályfi, akit táncpartnere egyébként még sosem látott sírni, de mint kiderült, az énekesnő a stresszes helyzeteket otthon adja ki magából.