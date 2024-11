El is mondta, miért nem térne vissza.

A Karib-tenger kalózai franchise nem csak a Disneynek volt jövedelmező, de számos színész köszönheti annak a karrierjét. Igaz ez az Elizabeth Swannt alakító Keira Knightleyre is, aki rövidesen a Netflix Fekete galamb című thrillersorozatában lesz látható. Újabb főszerepéről a The Timesnak mesélt, de a kalózfilmekre vonatkozó kérdéseket sem úszta meg, azaz visszatérne-e a franchise-hoz, illetve vállalna-e más, hasonló filmsorozatot. Sajnos nem örülhetnek a rajongók, hisz a válasz egy határozott nem volt:

Most már nem utazgathatok a munkák miatt külföldre. Ez semmilyen szempontból nem lenne fair a gyerekeimmel szemben, és nem is akarom. Én ezt az utat választottam, hogy gyerekeket szültem, fel is akarom nevelni őket, szóval egy nagy lépést kell tennem visszafelé