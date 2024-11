Három hónapja adott életet kislányának a jógaoktató.

Fotó: YouTube

Ahogy azt megírtuk, augusztus közepén megszületett a ValóVilág 4. szériájából megismert Gigi, azaz Rácz Ildikó második gyermeke. Az egykori valóságshow-sztár korábbi döntése mellett kitartva saját otthonában adott életet a babájának. Bár sokan kicsi sem tartották jó ötletnek, hogy ily módon szüljön, de szerencsére komplikációk nem léptek fel. Most a Tények Pluszban mesélt a kétgyermekes édesanya arról, hogy az étkezőjük közepén hozta világra kislányát, Emíliát.

Mindenki szerintem félt. Én valahogy tényleg az első pillanattól kezdve, amikor megfogant Emília, azt éreztem, hogy őt itthon fogom megszülni. Lehet, furán hangzik, vagy egy ilyen delíriumos állapotnak, de mintha föntről kaptam volna, hogy most ennek így kell történnie, és nem volt bennem egy percig sem félsz

– mondta VV Gigi, aki azt is megosztotta, hogy a családjában is voltak olyanok, akik azzal vádolták, veszélybe sodorja a saját és a baba életét.

Sokan, pláne családon belül is voltak, akik nem értettek vele egyet. Hogy őrült vagyok, meg hogy ilyennek kiteszem magamat meg a babát is, de én az első pillanattól bíztam abban, hogy ez jó lesz. Éreztem, hogy itt nem lesz baj. A testem is tudja, hogy mit fog csinálni, meg a baba is. Ha egy pillanatig is azt éreztem volna, hogy kételyem van, vagy félek, akkor valószínűleg nem ezt az utat választottam volna.

Mint kiderült, a vajúdás a családi házuk udvarában kezdődött, majd az ebédlőjükben felállított szülőmedencében hozta világra a gyermekét. Sok kismamával együtt Rácz Gigi is víz fájdalomcsillapító erejére esküszik, de megnyugtatgató volt számára az otthoni környezet is. A baba születése után a protokollnak megfelelően több napig figyelemmel kísérték az egészségi állapotukat, ami egy kórházi szülés estében is hasonló módon történik.