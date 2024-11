A Dancing with the Stars című táncos showműsor ötödik évada csaknem öt héttel ezelőtt vette kezdetét a TV2-n, melyre Szabó Zsófi eredetileg a nagyváradi táncossal, Andrei Mangrával kezdte meg a felkészülést, ám a profi táncos botrányba keveredett, nem is tudta folytatni a versenyt. Ezért történt, hogy a Mokka háziasszonya egy másik profi táncossal, Suti Andrással menetel tovább, akivel nagyon hamar megtalálta a közös hangot. A műsorvezető a múlt szombati adás után el is mondta, hogy úgy léptek a táncparkettre, mintha mindig is együtt ropták volna, olyannyira megvan köztük a bizalom.

Szabó Zsófi azonban újabb kihívás elé néz, a következő adásra, vagyis a Páratlan párosok estéjére ugyanis megint kap egy új táncpartnert, ahogy a többi versenyző is.

Egyelőre titok, hogy ki csatlakozik Szabóhoz és Sutihoz.

@szabozsofi és @suti_andris már ezerrel készülnek a szombati adásra, de vajon melyik profi táncos csatlakozik hozzájuk majd? Kiderül szombaton este 19.15-től a TV2-n!

– olvasható a posztban.