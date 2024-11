Külföldön talált önmagára a színésznő.

Gryllus Dorka remekül érzi magát családja körében, hiszen, mint azt megtudhattuk, ugyanabban a házban él színész férjével, Simon Kornéllal és gyermekeivel, mint szülei, Gryllus Dániel zenész és a felesége. Most a Storynak elárulta a színésznő, hogy egy hírességekkel teli dinasztiában felnőni rengeteg öröm és boldogság, de persze vannak nehézségei, árnyoldalai is.

„Az, hogy önmagamat definiáljam, hogy ki is vagyok én valójában, nem könnyű, ezért is mentem el Berlinbe, ott tiszta alappal indultan, ott nem ismert senki, a munkám alapján ítéltek meg. Jó ideje azonban azt érzem, vissza a gyökerekhez, itt, a családban a világon a legjobb a levegő. Most nagyon jó úgy együtt lenni, hogy jobbról az apukám, balról az anyukám, mellettem a gyerekeim, és én is benne vagyok a láncban, ennek a dinasztiának vagyok a része. Ez csodálatos. Azzal együtt, hogy már tudom, ki vagyok én” – mondta a lapnak Gryllus Dorka.