Majdnem egy évig tartott a románc.

Hajnal Bettina és Jákob Zoltán A Nagy Ő-t követően végül úgy döntöttek, külön utakon folytatják, de nem volt sokáig üres a kisgyermekes édesanya szíve: tavaly december közepén rátalált Lászlóra, akivel egy hónap után már az esküvőjüket tervezgették. Most viszont úgy tűnik, szakított a párjával a TV2 társkereső realityjének legutóbbi nyertese, akinek döntése nemcsak a magánéletére, de a munkájára is kihatott.

– árulta el a Blikknek az édesanya, majd hozzátette: ő költözött vidékre a férfihez, felrúgva a saját és a kislánya életét, de nem érezte, hogy kedvese ezt honorálta volna figyelemmel és gesztusokkal.

Megjegyezte, emellett az intimitás is kiveszett a kapcsolatukból, ami leginkább annak tulajdonítható, hogy nem tudtak elegendő időt magukra szánni. Ugyanakkor nem veszett ki belőle minden érzelem az exe iránt, így továbbra is beszélnek telefonon, de már elköltözött tőle, és komolyan gondolja, hogy ebben a formában nem szeretné folytatni a kapcsolatot.

Ettől függetlenül nem akarok végletesen fogalmazni, hiszen küzd, hogy helyrehozzuk a dolgokat. Nem tudom, mennyi esély van rá, de én kiüresedve érzem magam. Kezdem azt gondolni, valami átok ül rajtam, mert az előző két kapcsolatom is tíz hónapig tartott, és Lacival is tíz hónapig jártunk

– mondta Nagy Ő Betti, akinek a döntése a munkájára és a bankszámlájára is kihatott, hiszen a közelmúltban nyitotta meg gépi alakformáló szalonját, amit most a szakítás és a szétköltözés miatt kénytelen volt bezárni.

Visszaköltöztem a fővárosba anyukámékhoz, és kezdetben innen jártam Dunakeszire dolgozni, de hamar kiderült, hogy ez nem működhet hosszabb távon. Kisgyerekes anyaként nem tudok állandóan, napi szinten ingázni, több mint egy órát autóban töltve. Így kénytelen voltam felmondani a szalon egyéves szerződését, ami nyilván azzal is járt, hogy a testkezelő gépeket biztosító céggel kötött szerződést is fel kellett bontanom. Buktam az üzlethelyiség felújítására költött pénzt is, így összességében több mint egymillió forint mínusszal jöttem ki a történetből.