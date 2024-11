Tavaly decemberben érkezett a hír, miszerint 15 év közös munka után Vadon János elbúcsúzik a Rádió 1 reggeli műsorától. A jól megszokott trióból így Sebestyén Balázs és Rákóczi Ferenc párosa folytatta tovább a Balázsékat, akik egy hallgatói szavazás után Ráskó Eszter humoristával egészültek ki.

Vadon eközben új szerepekben próbálta ki magát, hisz legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című kalandrealityben is szerepelt, de rövidesen új műsora is elrajtol Dr. S.O.S. – Vészhelyzet a vadonban címmel a Spektrumon. Az egykori rádiós segítségére lesz Dr. Sós Endre is, a Budapesti Állat- és Növénykert vezetője és főállatorvosa.

Lenyűgöző helyszínek és megdöbbentő mentőakciók várhatók a készítők ígérete szerint.

A december 1-jétől debütáló műsorban testközelből láthatunk majd veszélyes állatorvosi beavatkozásokat a terepen és az állatkertekben. Mint kiderült, a nézők nyolc részen át találkozhatnak hortobágyi őslovakkal, bölényekkel, viperákkal, vagy éppen a magyarországi állatkertek orrszarvúival, jegesmedvéivel, tigriseivel és elefántjaikkal.