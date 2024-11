Szeretné, ha a jövőben műsorvezetőként tartanák számon őt.

Lissák Laura nevét elsőrsorban a Dancing with the Stars táncosaként ismerte meg az ország, azonban idén már új szerepben láthatják őt a nézők a Tv2 műsorában. A Spíler TV műsorvezetése után a showműsor online riportereként találta meg számításait, olyannyira, hogy úgy gondolja, ez az a szakma, amit a jövőben is űzni szeretne. Külön motiválja, hogy a stábtól és kollégáitól, Lékai-Kiss Ramónától valamint Stohl Andrástól is sok dicséretet kap.

„Rengeteg új dologgal és kihívással találkozom most riporterként. Abból a szempontból könnyebb, hogy ismerem a szakmail, táncos részt, az viszont eleinte nehézséget okozott, hogy a táncosokkal baráti viszonyban vagyok, emiatt kezdetben túlságosan bensőséges hangulatú beszélgetéseket készítettem velük. Erre most nagyon figyelek” –kezdte Lissák, hozzátéve: újra elkezdett járni beszédtechnika órára is, hogy minél szebben és választékosabban beszélhessen az élő adásokban.

„A kezdés előtt van egy negyedórás felkészülési időm, amely során végzek egy arctornát, hogy jó legyen a mimikám, és különféle technikákkal a hangomat is bemelegítem. Látom magamon a fejlődést, de maximalista vagyok, és tudom, hogy még van mit tanulnom.

Az az álmom, hogy egyszer műsorvezetőként tartsanak számon, és ez lenne a munkám. A tánc ugyanis, ahogy idősödik az ember, egyre inkább háttérbe szorul.

Én most ezért építek egy másik karriert, nem sajnálva rá az időt és az energiát. Igaz, hogy így a riporterkedés, a Spíler TV és a koreográfiák miatt heti hét napot dolgozom, de azt gondolom, megéri” – árulta el a riporter, nem is tagadva, kicsit várja már, hogy a Dancing with the Stars végeztével lassíthasson egy kicsit.

(via Blikk)