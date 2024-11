Köszönhetően a közösség összefogásának.

Néhány hete adománygyűjtő akciót indított a Pest vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, aminek célja az volt, hogy a teljes négylábú-és kétlábú csapat védőruházata esőkabátokkal bővülhessen. Bár remélni is alig merték, a közösség végül melléjül állt, amiből egy példaértékű történet kerekedett.

A beszerzés első körét elindítottuk és a terveink szerint legkésőbb januárban be is mutatjuk Nektek a támogatói nevekkel ellátott esőkabátokat és természetesen el is számolunk az adományokkal. Boldogok, hálásak és büszkék vagyunk arra, hogy ilyen támogatói körünk van