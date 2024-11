A színésznek van már egy 17 éves lánya Tomán Szabinától, de a tinédzsert is beavatta családbővítési terveibe.

Árpa Attila augusztusban vezette oltár elé kedvesét, a nála 19 évvel fiatalabb Czakó Alexandrát, ám a valódi házaséletet csak most kezdték el valójában is megtapasztalni elfoglalt napjaik miatt.

„Én idén annyit forgattam, mint még soha, és az esküvőnk előtt és után is szinte rögtön forgattam egy RTL-es sorozatban. Amikor véget ért ez a forgatás és letudtam a Sztárboxot, nagyjából azt mondhatom, hogy egy hónapja éljük az igazi házaséletet, és nagyon jó” – árulta el a színész-rendező, aki korábban évekig élt se veled, se nélküled kapcsolatban szerelmével, és nem is tagadja, legtöbbször az ő rossz döntései miatt adta ki útját kedvese. Leginkább egy francia vígjátékhoz hasonlította románcukat, míg Czakó ultimátumot nem adott neki.

Kijelentette, hogy most már nem vár, és döntsem el, mit akarok. Azt mondta, figyelj, most már ebben a korban vagyok, elegem van ebből, döntsd el! Tényleg el kellett döntenem, s rádöbbentem arra, hogy vagy most választom a házaséletet, gyereket, családot, biztonságot, vagy folytatom, amit eddig csináltam az első házasságom óta, hogy jövök-megyek, intézkedem, itt egy nő, ott egy nő, itt egy harmadik nő, és akkor úgy élünk.