Maga a Szikla rántotta le a leplet a dologról.

2026 nyarán érkezik a mozikba (a Disney tervei szerint) a Vaiana élőszereplős változata, amelyben Dwayne Johnson kelti majd életre az eredetileg általa is szinkronizált félistent, Mauit. A hawaii filmsztár gőzerővel forgatja jelenleg is a produkciót, innen szivárogtak ki most az első képkockák, amelyek igencsak meglepték a közönséget – a Szikla még önmagához képest is jóval masszívabb izomréteggel látható rajtuk, így sokan találgatni kezdték, mikor gyúrta ki magát ennyire. A választ, amire senki sem számított, ő maga adta meg most friss interjújában: soha, ugyanis azok nem saját muszlikjai.

Az egy ruha, amit hosszú idő felvenni. Szóval örülök, hogy azt mondtad, kigyúrtad magad, mert ezek szerint nem feltűnő

kezdte Johnson, aki nem csak a plusz izmok miatt viseli különleges egyberészesét, de Maui jellegzetes tetoválásait is könnyeb így felvarázsolni bőrére, mintha kézzel festenék azt fel minden egyes alkalommal.

„Így is több órába telik naponta, amíg rám igazítják azt” – árulta el a kulisszatitkot. Johnson a Vaiana forgatása mellett most az eredeti mese folytatásának promótálásával is igencsak el van foglalva, hiszen a napokban érkezett meg a mozikba az animációs film 2. része. Úgy tűnik, ő és a marketinges stáb többi tagja is jól végzi a munkáját, hiszen a Vaiana 2. sosem látott erősségű nyitást hozott az Egyesült Államokban a hálaadási hétvégén, és a legtöbb becslés szerint bekerül a Disney legtöbb bevételt hozó filmjeinek toplistájába.

First look at The Rock a Maui in the live-action Moana movie. pic.twitter.com/uflulc0Ect — PWUnlimited (@PWUnlimited) November 21, 2024

