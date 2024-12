Fotó: RTL

Az X-Faktor hétről hétre ülteti a kanapék elé nézők százezreit, akik között bizonyára sokan eltűnődtek már azon, hogy és mint készülhet a tehetségkutató showja. Számukra jó hírünk van: most maga az RTL, pontosabban a csatorna nevében Szlimmy kalauzol el mindenkit a műsor kulisszái mögé.

Az élő adás napján már korán reggel nagy a sürgés-forgás a stúdiókban, nem csak a versenyzők készülnek produkcióikra, de a stáb többi tagja is: beleshetünk a smink- és fodrász szobába, a hangosítókhoz, vagy a műsor gerincéért felelő vezérlőbe – ahol a rendezőt is elcsípték egy rövid beszélgetésre, amiből kiderül, milyen egyszerre 18 kamera képét figyelni és irányítani. A fény operátornak sincs egyszerű dolga, ő arról mesélt, hogy lehet a megújult stúdiót 200-300 összefutó lámpával, megadott effektekkel kellőképp bevilágítani. De annak is érdemes megtekinteni a videót, aki egy próbafolyamatba tekintene bele, hiszen az Éberkóma készülődését is elcsíphetjük a riportban.

„Minden, ami képernyőre kerül, annak mondhatni, hogy az utolsó szűrője én vagyok. Van olyan, hogy valami fényt kap itt, és az utolsó pillanatban változtatunk meg, és akkor persze természetesen mindenki igyekszik megvalósítani a jó ötleteket ” – árulta el Verebély Marcel, a csatorna senior kreatív producere.